Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО

RU

Шахматы
Новости
31 Марта 2026 13:51
13
Завершился чемпионат Азербайджана по шахматам

В Гяндже завершился чемпионат Азербайджана по шахматам среди юношей и девушек в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Азербайджанскую шахматную федерацию (АШФ), турнир впервые прошел за пределами столицы — во Дворце спорта Гянджи.

Президент АШФ, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махир Мамедов поздравил победителей и пожелал им успехов на предстоящих международных стартах.

Чемпионами страны в различных возрастных группах стали:

- 8 лет: Зия Губатов (Губа), Амина Амензаде (Баку)
- 10 лет: Нурлан Ганизаде (Баку), Нурджан Тагирова (Гянджа)
- 12 лет: Сафа Гумматов (Баку), Мехрибан Ахмедли (Гянджа)
- 14 лет: Шамси Гараханов (Баку), Захра Аллахверди (Мингячевир)
- 16 лет: Пашам Ализаде (Баку), Лале Гусейнова (Баку)
- 18 лет: Тунар Давудов (Баку), Нярмин Абдинова (Баку)

Все призеры награждены дипломами и медалями соответствующего достоинства. Победители в каждой возрастной категории получат путевки на чемпионаты мира и Европы 2026 года. Серебряные призеры отправятся на чемпионаты Европы 2026 года. Бронзовым призерам будет оказана материальная поддержка в размере 2000 манатов для участия в рейтинговых международных турнирах.

Проведение чемпионата в регионах способствует развитию шахмат по всей стране и создает равные условия для юных талантов из разных городов Азербайджана.

İdman.Biz
Тэги:

