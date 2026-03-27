В Гяндже проходит финал чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

В Гяндже стартовал финальный этап чемпионата Азербайджана по шахматам среди игроков в возрасте от 8 до 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, соревнования проходят во Дворце спорта Гянджи.

Чемпионат проводится в категориях среди юношей и девушек по возрастным группам: 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

Согласно критериям формирования национальных сборных команд Азербайджана по шахматам и программе поддержки шахматистов, победители в соответствующих возрастных категориях получат путевки на чемпионаты мира и Европы 2026 года. Шахматисты, занявшие вторые места, будут отправлены на чемпионаты Европы 2026 года в своих возрастных группах.

Отметим, что из-за изменения формата чемпионата мира для возрастных категорий 8, 10 и 12 лет, лучшие шахматисты этих групп примут участие в Кубке мира вместо мирового первенства.

Турнир завершится 30 марта.