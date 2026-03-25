В Гяндже стартовал финал чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

В Гяндже стартовал финал чемпионата Азербайджана по шахматам

В Гяндже стартовал финал чемпионата Азербайджана по шахматам

В Гяндже состоялась церемония открытия финального этапа чемпионата Азербайджана по шахматам среди участников в возрасте от 8 до 18 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, мероприятие прошло в Гянджинском дворце спорта и началось с минуты молчания в память о Гейдаре Алиеве и шехидах, погибших за освобождение территорий страны, после чего прозвучал государственный гимн Азербайджана.

Соревнование проводится среди юношей и девушек в возрастных категориях 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет. Победители в своих группах получат право выступить на чемпионатах мира и Европы 2026 года, а занявшие вторые места - на чемпионате Европы.

В возрастных категориях 8, 10 и 12 лет, с учетом изменений формата мирового первенства, лучшие шахматисты также выступят на Кубке мира.

Отметим, что турнир завершится 30 марта.

İdman.Biz
