Фарид Гаибов: "Мы открыли юных талантливых шахматистов"

«Азербайджанские шахматисты за год добились многих успехов. Конечно, это радует каждого из нас».

Как сообщает İdman.biz, об этом журналистам заявил министр молодежи и спорта Фарид Гаибов после мероприятия Федерации шахмат страны, посвященной итогам года.

Министр отметил, что 2023 год был плодотворным для шахмат: "В этом году в Азербайджане состоялось множество международных соревнований. Один из них - Кубок мира в Баку. В нем приняли участие многие ведущие гроссмейстеры планеты, которые боролись и за путевки в турнир претендентов. Также федерацией был организован ряд мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева». Азербайджанские шахматисты вернулись с большим количеством медалей с чемпионатов Европы и международных турниров. Успехов много».

Ф.Гаибов рассказал и о подрастающем поколении. «Мы открыли для себя таланты наших юных шахматистов, это очень приятно. Они также достойно представляли нашу страну на первенствах Европы, в которых принимали участие. В течение года федерация и Министерство молодежи и спорта работали вместе и сотрудничество дало свой результат. Конечно, этих достижений невозможно достичь без государственной поддержки. Президент Ильхам Алиев неизменно уделяет большое внимание спорту и нашим спортсменам», - заключил министр.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz