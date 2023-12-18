Федерация шахмат подвела итоги года

Федерация шахмат Азербайджана (ФША) подвела итоги года. В ходе торжественного мероприятия состоялась церемония награждения отличившихся в текущем году.

Как сообщает Idman.biz, в мероприятии приняли участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и глава национальной федерации Махир Мамедов.

Перед началом был показан видеоролик, демонстрирующий достижения азербайджанских шахматистов на международных соревнованиях по ходу сезона.

Открывая мероприятие вступительной речью, глава ФША заявил, что год для шахматистов еще не закончился: «Самарканд примет чемпионат мира по блицу и рапиду, где выступят многие наши гроссмейстеры. Возлагаем на них большие надежды», - отметил М.Мамедов.

Он поблагодарил Министерство молодежи и спорта за постоянную поддержку. Мамедов добавил, что 2023 год был плодотворным для шахматной семьи: «Мы провели ряд мероприятий в рамках «Года Гейдара Алиева». Азербайджан принимал Кубок мира, и ожидается, что Ниджат Абасов, занявший там четвертое место, примет участие в турнире претендентов. Шахматисты добились успехов в соревнованиях среди игроков до 20 лет – Говхар Бейдуллаева и Магомед Мурадлы выиграли юниорский чемпионат мира».

По словам М.Мамедова, неудачные результаты мужской сборной на командном чемпионате Европы еще будут проанализированы. «Однако наша женская команда завоевала серебряную медаль. Все это дает нам надежду на то, что результаты будут идти по восходящей. В Габале впервые прошел Мемориал Вугара Гашимова, в котором приняли участие известные зарубежные и азербайджанские шахматисты. Турнир оставил хорошие воспоминания, и мы с нетерпением ждем проведения юбилейного, X Мемориала Гашимова».

В свою очередь, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул, что год оказался насыщенным и продуктивным для азербайджанских шахматистов. Он отметил, что Баку принимал Кубок мира – один из самых значимых стартов в мировом календаре. «Порадовала нас женская сборная, завоевавшая серебряные медали на командном чемпионате Европы. Это большое достижение. Мы находимся в тесном сотрудничестве с национальной федерацией, добившихся больших результатов. Особенно выделю победу Магомеда Мурадлы на молодежном чемпионате мира, которая всех нас также обрадовала», - подчеркнул Ф.Гаибов.

Он отметил и важность государственной поддержки. «Забота и поддержка спорта, в том числе и шахмат, со стороны президента страны Ильхама Алиева ощущается повсеместно. В конце года глава государства традиционно проводит встречи со спортсменами. Желаю спортсменам успехов в новом году, они должны упорно трудится для достижения еще лучших результатов», - заключил министр молодежи и спорта.

Серебряная призер командного чемпионата Европы Гюнай Мамедзаде поблагодарила федерацию за внимание. А Ниджат Аббасов рассказал, что 2023 год сложился для него очень удачно: "Хотя видов спорта много, но наша федерация отличается. Многие говорят об успехах шахматистов. Для нас это счастье».

Вице-президент ФША Фаиг Гасанов пожелал шахматистам удачи в следующем году: "Азербайджан стал шахматной страной. С тех пор, как в 1970-е годы общенациональный лидер Гейдар Алиев заложил в регионах основы шахматных школ, нет района, из которого бы не вышел классный шахматист. Также наши спортсмены чувствуют внимание и заботу президента Ильхам Алиев к шахматам. Такого оживления в азербайджанских шахматах я давно не видел».

В заключении 14 шахматистов и ряд тренеров были награждены Федерацией шахмат Азербайджана.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz