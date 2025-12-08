Определились победители чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

8 Декабря 2025
Определились победители чемпионата Азербайджана по шахматам

8 Декабря 2025 15:45
Определились победители чемпионата Азербайджана по шахматам

Стало известно, кто победил на чемпионате Азербайджана по шахматам в дисциплинах рапид и блиц среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование, проходившее в Республиканском шахматном центре, длилось четыре дня.

В женском турнире первое место заняла Тюркан Мамедъярова, набравшая 13 очков по сумме двух дисциплин. Столько же очков набрала Мелек Исмаил, но по дополнительным показателям стала второй. Третье место заняла Ляман Гаджиева с 12 очками. Нармин Абдинова и Аян Аллахвердиева, набрав по 11,5 очков, поделили 4 и 5 места.

В мужском турнире с 14 очками победителем стал один из лидеров сборной Рауль Мамедов. Второе место занял Мурад Ибрагимли, уступив чемпиону одно очко. Риад Самедов и Айдын Сулейманлы, набрав по 12,5 очков, завершили турнир на 3 и 4 местах соответственно. Пятерку сильнейших замкнул Магомед Мурадлы, набравший 11,5 очков.

На церемонии закрытия чемпионата медали и дипломы победителям и призерам вручили главный судья соревнований Лютфияр Рустамов, представитель Азербайджанской шахматной федерации Рауль Гулиев и директор Республиканского шахматного центра Эльшан Мамедов.

Отмечается, что в чемпионате приняли участие 32 мужчины и 20 женщин. Победители определялись по сумме результатов в рапиде и блице. Общий призовой фонд турнира среди мужчин и женщин составил 10 тысяч манатов. Спортсмены, занявшие первые три места, поедут на чемпионат мира, который пройдет 25-31 декабря в столице Катара Дохе.

Новости по теме

Рауф Мамедов: "Все соперники сильны и будут трудные игры"
7 Декабря 17:36
Шахматы

Рауф Мамедов: "Все соперники сильны и будут трудные игры"

Азербайджанский гроссмейстер рассчитывает на успешное выступление в Ханкенди
Айдын Сулейманлы: "Моя цель - хорошее выступление и место среди победителей"
7 Декабря 16:40
Шахматы

Айдын Сулейманлы: "Моя цель - хорошее выступление и место среди победителей"

Азербайджанский шахматист готовится к своему четвертому выступлению на престижном турнире

Директор Мемориала Вугара Гашимова о первом турнире в Ханкенди
5 Декабря 20:58
Шахматы

Директор Мемориала Вугара Гашимова о первом турнире в Ханкенди

Сильнейшие шахматисты мира и Азербайджана примут участие в памятном турнире

Трехлетний индийский шахматист стал самым юным членом ФИДЕ - ФОТО
5 Декабря 14:05
Шахматы

Трехлетний индийский шахматист стал самым юным членом ФИДЕ - ФОТО

Сарвагья Сингх Кушвакха побил рекорд Аниша Саркара и уже имеет рейтинг 1572 очка
Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО
5 Декабря 09:54
Шахматы

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО

Лучшие шахматисты страны поборются за призовой фонд в 10 тысяч манатов

Стали известны участники XI Мемориала Вугара Гашимова в Ханкенди
4 Декабря 17:35
Шахматы

Стали известны участники XI Мемориала Вугара Гашимова в Ханкенди

Шестеро шахматистов будут бороться в рапиде и блице

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
6 Декабря 02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт
Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО
6 Декабря 15:00
Альпинизм

“Я была в шаге от вершины, но меня заставили повернуть назад” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ из Антарктиды + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с альпинисткой Эльмирой Аслановой
Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО
7 Декабря 08:37
MMA

Фарес Зиам нокаутировал Назима Садыхова на последней секунде раунда - ВИДЕО

Для азербайджанского бойца это поражение стало вторым в карьере в смешанных единоборствах