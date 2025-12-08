Определились победители чемпионата Азербайджана по шахматам - ФОТО

Стало известно, кто победил на чемпионате Азербайджана по шахматам в дисциплинах рапид и блиц среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование, проходившее в Республиканском шахматном центре, длилось четыре дня.

В женском турнире первое место заняла Тюркан Мамедъярова, набравшая 13 очков по сумме двух дисциплин. Столько же очков набрала Мелек Исмаил, но по дополнительным показателям стала второй. Третье место заняла Ляман Гаджиева с 12 очками. Нармин Абдинова и Аян Аллахвердиева, набрав по 11,5 очков, поделили 4 и 5 места.

В мужском турнире с 14 очками победителем стал один из лидеров сборной Рауль Мамедов. Второе место занял Мурад Ибрагимли, уступив чемпиону одно очко. Риад Самедов и Айдын Сулейманлы, набрав по 12,5 очков, завершили турнир на 3 и 4 местах соответственно. Пятерку сильнейших замкнул Магомед Мурадлы, набравший 11,5 очков.

На церемонии закрытия чемпионата медали и дипломы победителям и призерам вручили главный судья соревнований Лютфияр Рустамов, представитель Азербайджанской шахматной федерации Рауль Гулиев и директор Республиканского шахматного центра Эльшан Мамедов.

Отмечается, что в чемпионате приняли участие 32 мужчины и 20 женщин. Победители определялись по сумме результатов в рапиде и блице. Общий призовой фонд турнира среди мужчин и женщин составил 10 тысяч манатов. Спортсмены, занявшие первые три места, поедут на чемпионат мира, который пройдет 25-31 декабря в столице Катара Дохе.

İdman.Biz