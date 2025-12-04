4 Декабря 2025
Стали известны участники XI Мемориала Вугара Гашимова в Ханкенди

4 Декабря 2025 17:35
Стали известны участники XI Мемориала Вугара Гашимова, который пройдет в Ханкенди.

Как сообщает İdman.Biz, турнир организован Фондом шахмат Вугара Гашимова при поддержке Министерства молодежи и спорта и федерации шахмат Азербайджана.

В соревнованиях примут участие шесть шахматистов, которые будут сражаться в рапиде и блице.

Среди участников: Ян Непомнящий (ФИДЕ), Амин Табатабаи (Иран), Владимир Федосеев (Словения), Нодирбек Яккуббоев (Узбекистан), Рауф Мамедов и Айдын Сулейманлы. Турнир пройдет в два круга.

Напомним, что Мемориал впервые был проведен в 2014 году. С 2023 года турнир имеет статус отборочного этапа к чемпионату мира по версии ФИДЕ.

