В Ширване завершился международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025 - ФОТО

В Ширване завершился международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025.

В мероприятии, организованном Федерацией шахмат Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, Исполнительной властью города Ширван и Ширванским Олимпийским спортивным комплексом при спонсорской поддержке SOCAR и партнерстве Sirab, приняли участие более 240 шахматистов из восьми стран.

Победителем турнира в группе А стал представитель Индии Маянк Чакраборти. Второе место занял азербайджанский шахматист Вугар Расулов, а третье — ещё один представитель Индии Субхаян Кунду.

В группе B победу одержал Магеррам Джафаров. Второе и третье места заняли Али Салимзаде и Фуад Мамедов соответственно.

В рамках фестиваля был также проведен турнир по рапиду, победителем которого стал Мурад Ибрагимли. В турнире по лицу лучшим оказался Вугар Манафов.

Общий призовой фонд, распределяемый между победителями в различных категориях, составил 22 650 манатов.

Отмечается, что Shirvan Open 2025 стал восьмым и заключительным соревнованием текущего года, проведённым в рамках проекта Chess Tour Azerbaijan Федерации шахмат Азербайджана.

Фестиваль, продолжавшийся неделю, объединил молодых и талантливых шахматистов, подарив болельщикам насыщенные и запоминающиеся партии. Организаторы выразили благодарность всем, кто оказал поддержку в проведении мероприятия.

