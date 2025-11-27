28 Ноября 2025
RU

В Ширване завершился международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025 - ФОТО

Шахматы
Новости
27 Ноября 2025 22:42
21
В Ширване завершился международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025 - ФОТО

В Ширване завершился международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025.

В мероприятии, организованном Федерацией шахмат Азербайджана, Министерством молодежи и спорта, Исполнительной властью города Ширван и Ширванским Олимпийским спортивным комплексом при спонсорской поддержке SOCAR и партнерстве Sirab, приняли участие более 240 шахматистов из восьми стран.

Победителем турнира в группе А стал представитель Индии Маянк Чакраборти. Второе место занял азербайджанский шахматист Вугар Расулов, а третье — ещё один представитель Индии Субхаян Кунду.

В группе B победу одержал Магеррам Джафаров. Второе и третье места заняли Али Салимзаде и Фуад Мамедов соответственно.

В рамках фестиваля был также проведен турнир по рапиду, победителем которого стал Мурад Ибрагимли. В турнире по лицу лучшим оказался Вугар Манафов.

Общий призовой фонд, распределяемый между победителями в различных категориях, составил 22 650 манатов.

Отмечается, что Shirvan Open 2025 стал восьмым и заключительным соревнованием текущего года, проведённым в рамках проекта Chess Tour Azerbaijan Федерации шахмат Азербайджана.

Фестиваль, продолжавшийся неделю, объединил молодых и талантливых шахматистов, подарив болельщикам насыщенные и запоминающиеся партии. Организаторы выразили благодарность всем, кто оказал поддержку в проведении мероприятия.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Ульвия Фаталиева: "Самые большие успехи команды еще впереди" - ИНТЕРВЬЮ + ФОТО
27 Ноября 17:40
Шахматы

Ульвия Фаталиева: "Самые большие успехи команды еще впереди" - ИНТЕРВЬЮ + ФОТО

Азербайджанские шахматистки завоевали "серебро" командного чемпионата мира в Линаресе
Ульвия Фаталиева завоевала золотую медаль чемпионата мира - ФОТО
24 Ноября 00:54
Шахматы

Ульвия Фаталиева завоевала золотую медаль чемпионата мира - ФОТО

Сборная Азербайджана заняла второе место на мировом первенстве
Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира - ОБНОВЛЕНО
23 Ноября 21:30
Шахматы

Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира - ОБНОВЛЕНО

В решающей встрече наша сборная уступила команде ФИДЕ
Чемпионат мира: женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в финал - ОБНОВЛЕНО
23 Ноября 03:00
Шахматы

Чемпионат мира: женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в финал - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат мира завершится 23 ноября
Азербайджанские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира
22 Ноября 00:02
Шахматы

Азербайджанские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Команда одержала уверенную победу в четвертьфинале турнира в Линаресе

В Ширване стартовал международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025
21 Ноября 21:12
Шахматы

В Ширване стартовал международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025

Турнир объединил более 240 участников из восьми стран

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"