Ульвия Фаталиева: "Самые большие успехи команды еще впереди" - ИНТЕРВЬЮ + ФОТО

Азербайджанские шахматистки, в последний момент попавшие на командный чемпионат мира и завоевавшие там серебряные медали, не обращали внимание на свой рейтинг, занимаясь изучением соперников.

Как сообщает İdman.Biz, об этом в интервью официальному сайту Федерации шахмат Азербайджана сказала шахматистка Ульвия Фаталиева, завоевавшая в составе женской сборной Азербайджана серебряные медали командного чемпионата мира, проходившего в Линаресе (Испания).

– Как вы отреагировали, когда стало известно, что сборная Азербайджана примет участие в чемпионате мира в последний момент?

– Мы очень хотели выступить на этом турнире. Когда в самый последний момент было принято решение об участии, наша радость была огромной.

– Несмотря на то, что вы входили в топ-7 по рейтингу, какова была главная цель?

– Мы не интересовались тем, какое место мы занимаем в рейтинге. Из-за нехватки времени мы уделяли больше внимания изучению соперников. Честно говоря, для нас не имело значения, какая мы команда по счету. Основной целью было показать достойную игру и добиться максимально возможного результата. Первой задачей было выйти из группы.

– В плей-офф вы выступили по-другому, более настойчиво. В чем секрет?

– В плей-офф наша настойчивость еще больше выросла. Мы как команда боролись до конца, стараясь пройти как можно дальше. Мы благодарны всем нашим товарищам, капитану и тренерам за игру, которую показали в Линаресе.

– Какая игра была самой сложной?

– Самой трудной была игра против команды ФИДЕ. Это был финал, и соперник имел очень сильный состав. В команде ФИДЕ играли настоящие звезды - шахматисты из топ-10 и топ-20 мирового рейтинга. Честно говоря, с ними бороться было непросто. Также считаю очень трудной игру против сборной Казахстана. Восемь партий завершились вничью. Победа в блице была тяжелой, но она усилила наш командный дух.

– После какой победы вы поверили, что можете выйти в финал?

– После победы над Испанией появилось твердое ощущение, что мы можем пройти до конца. Мы были готовы отдать все силы ради этого.

– В финале помешали усталость, невезение или опыт соперника?

– В финале была усталость. В течение дня мы по 10–12 часов занимались шахматами. Представьте, как тяжело играть два матча в день в таком режиме. В первые дни этого не ощущалось, но позже - в матчах против Грузии, Казахстана и ФИДЕ - усталость уже давала о себе знать.

– "Серебро" чемпионата мира - это большой успех. Можно ли назвать его лучшим результатом в вашей карьере?

– Мы хотим, чтобы "серебро" стало предвестником "золота". Надеемся, что подъем сборной и самые большие успехи еще впереди.

– В 1992 году сборная Дании по футболу в последний момент попала на чемпионат Европы и стала чемпионом. Азербайджан тоже в последний момент присоединился к мировому первенству и занял второе место. Вы знали об успехе датчан?

– Когда стало известно о нашем участии, президент Федерации шахмат Азербайджана Махир Мамедов рассказал нам историю сборной Дании 1992 года и привел ее в пример. В спорте такое часто встречается: когда участие подтверждается в последний момент, можно добиться отличного результата. Мы с девочками обсуждали, что хотим продолжить эту традицию. Мы очень рады, что заняли второе место на чемпионате мира.

– Что бы вы хотели сказать любителям шахмат и всем, кто вас поддерживал?

– Благодарим всех, кто был рядом с нами. Капитану Илахе Гадимовой, тренерам Ниджату Абасову, Гадиру Гусейнову, президенту федерации Махиру Мамедову, нашим семьям и друзьям. Надеюсь, наша серебряная медаль станет большой мотивацией для молодежи и детей. Пусть наш успех станет для них вдохновением, и они добьются еще больших побед.

