Чемпионат мира: женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в финал - ОБНОВЛЕНО

23 Ноября 2025 03:00
Чемпионат мира: женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в финал - ОБНОВЛЕНО

Женская сборная Азербайджана по шахматам вышла в финал чемпионата мира, одолев команду Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz, сперва коллективы провели две встречи, обе завершились со счетом 2:2.

В тай-брейке сильнее оказались азербайджанские шахматистки - 3:1.

В финале наша сборная встретится с командой ФИДЕ.

00:14

Женская сборная Азербайджана по шахматам в полуфинале чемпионата мира в испанском Линаресе встретилась с командой Казахстана.

Как сообщает İdman.Biz, коллективы провели две встречи, обе завершились со счетом 2:2.

Поскольку победитель не определился, финалист будет выявлен 23 ноября в тай-брейке.

Отметим, что в состав сборной входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

Чемпионат мира завершится 23 ноября.

10:09

Сегодня женская сборная Азербайджана по шахматам встретится с командой Казахстана в полуфинале мирового чемпионата, проходящего в испанском Линаресе.

Как сообщает İdman.Biz, команды проведут две партии.

Если по итогам этих игр победитель не определится, завтра состоится тай-брейк, который выявит участника финала.

Во втором полуфинальном поединке команда Международной шахматной федерации (FIDE) сыграет со сборной Китая.

В составе азербайджанской сборной выступают Улвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева. Капитан команды - Илаха Гадимова.

Чемпионат мира завершится 23 ноября.

