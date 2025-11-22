24 Ноября 2025
Азербайджанские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Шахматы
Новости
22 Ноября 2025 00:02
Азербайджанские шахматистки вышли в полуфинал командного чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана вышла в полуфинал командного чемпионата мира по шахматам, который проходит в испанском городе Линарес (Испания).

Как передает İdman.Biz, в четвертьфинале наша команда, выступавшая в составе Ульвии Фаталиевой, Говхар Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и Аян Аллахвердиевой, победила сборную Грузии со счетом 2,5:1,5 и вышла в полуфинал. Единственную победу в матче одержала Говхар Бейдуллаева, тогда как Фаталиева, Баладжаева и Мамедова сыграли свои партии вничью.

На групповом этапе азербайджанская команда одолела Перу (3:1) и Испанию (3,5:0,5), но уступила Казахстану (1,5:2,5), США (0,5:3,5) и команде ФИДЕ (1:3).

