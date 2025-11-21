24 Ноября 2025
В Ширване стартовал международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025

21 Ноября 2025 21:12
В Ширване стартовал международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025

В Ширване стартовал международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят при организационной поддержке Федерации шахмат Азербайджана, Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Олимпийского спортивного комплекса города Ширван. В турнире принимают участие более 240 шахматистов из восьми стран.

Фестиваль проходит в двух группах - A и B. В обеих категориях соревнования организованы по швейцарской системе в девять туров. Общий призовой фонд составляет 22650 манатов. Победитель группы A получит 5100 манатов, а чемпион группы B – 1000 манатов.

В программе фестиваля также предусмотрены турниры по рапиду и блицу.

Отмечается, что Shirvan Open 2025 проводится в рамках проекта Chess Tour Azerbaijan и является восьмым и последним фестивалем серии в текущем году. Завершение соревнований состоится 26 ноября.

