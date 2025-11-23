Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира - ОБНОВЛЕНО

Женская сборная Азербайджана по шахматам заняла второе место на чемпионате мира, организованном в городе Линарес, Испания.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем матче наша сборная встретилась с командой Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Азербайджанская команда в составе Ульвии Фаталиевой, Говхар Бейдуллаевой, Ханым Баладжаевой, Гюльнар Мамедовой и Аян Аллахвердиевой проиграла первую встречу со счетом 1:3, а во второй встрече уступила со счетом 1,5:2,5.

Женская сборная Азербайджана по шахматам сегодня сыграет в финальном матче чемпионата мира, который проходит в городе Линарес (Испания).

Как сообщает İdman.Biz, cоперником азербайджанской команды станет сборная Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Если основная встреча не выявит победителя, судьба титула решится на тай-брейке.

В состав сборной входят Ульвия Фаталиева, Говхар Бейдуллаева, Ханым Баладжаева, Гюльнар Мамедова и Аян Аллахвердиева.

