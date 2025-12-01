Рейтинг ФИДЕ: Мамедяров потерял позиции, Фаталиева установила личный рекорд

Ведущий азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедяров ухудшил свои позиции в обновленном мировом рейтинге, в то время как Ульвия Фаталиева установила личный рекорд.

Как передает İdman.Biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинг шахматистов планеты по состоянию на 1 декабря.

Согласно обновленным данным, Шахрияр Мамедяров с 2730 пунктами опустился с 14 на 19 место. Соседями Шахрияра являются Левон Аронян (США, 2729) и Ле Куанг Лием (Вьетнам, 2731).

В топ-100 мирового рейтинга также входят Теймур Раджабов (2692) – 37-е место, Рауф Мамедов (2645) – 78-е место, Эльтадж Сафарли (2644) – 79-е место и Айдын Сулейманлы (2628) – 99-е место.

Первая десятка индивидуального мирового рейтинга по состоянию на 1 декабря выглядит следующим образом:

1. Магнус Карлсен (Норвегия, 2840)

2. Хикару Накамура (США, 2810)

3. Фабиано Каруана (США, 2795)

4. Винсент Кеймер (Германия, 2776)

5. Аржун Эригаиси (Индия, 2775)

6. Алиреза Фирузджа (Франция, 2762),

7. Рамешбабу Праггнанандха (Индия, 2761)

8. Аниш Гири (Нидерланды, 2760)

9. Вэй И (Китай, 2754)

10. Доммараджу Гукеш (Индия, 2754, чемпион мира).

В женском мировом рейтинге азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева установила личный рекорд, поднявшись на 26-ю строчку. На ее счету сейчас 2434 пункта. Ранее, в ноябре, ее максимальная позиция в рейтинге достигала 33-го места, тогда она имела 2420 баллов.

Заметим, что лучший результат среди азербайджанских шахматисток за все время принадлежит Гюнай Мамедзаде, которая в октябре 2022 года с показателем 2483 пункта занимала 18-е место в мире. Сейчас Мамедзаде, находящаяся в декретном отпуске, с 2390 баллами располагается на 54-й позиции.

Остальные азербайджанские шахматистки в топ-100 рейтинга ФИДЕ занимают следующие места: Говхар Бейдуллаева (2364) – 77-е и Ханым Баладжаева (2351) – 92-е.

