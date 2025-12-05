5 Декабря 2025
RU

Директор Мемориала Вугара Гашимова о первом турнире в Ханкенди

Шахматы
Новости
5 Декабря 2025 20:58
16
Директор Мемориала Вугара Гашимова о первом турнире в Ханкенди

Директор Мемориала Вугара Гашимова Анар Аллахвердиев рассказал о предстоящем турнире, который впервые пройдет в Ханкенди, передает İdman.Biz.

По словам Аллахвердиева, Мемориал Вугара Гашимова уже давно утвердился как престижное международное соревнование:
"В прошлом году Мемориал прошел в Шуше. Могу с гордостью сказать, что это международный турнир с большим статусом. Здесь встретятся сильнейшие шахматисты".

Он отметил, что в турнире выступят представители элиты мировых шахмат. Среди них - российский гроссмейстер Ян Непомнящий, входящий в число топ-игроков планеты. Из молодых талантов Аллахвердиев выделил узбекского шахматиста Нодирбека Якуббоева, который, по его словам, "своей яркой игрой радует весь тюркский мир".

Азербайджан представят ведущие шахматисты страны: лидер клуба "Вугар Гашимов", трехкратный чемпион Европы Рауф Мамедов и молодой гроссмейстер Айдын Сулейманлы.

Аллахвердиев также сообщил, что соревнования пройдут в двух форматах - рапид и блиц:
"В рапиде установлено время 15 минут плюс 10 секунд на ход, а в блице - 3 минуты плюс 2 секунды. Формат делает игру динамичной и зрелищной".

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Трехлетний индийский шахматист стал самым юным членом ФИДЕ - ФОТО
14:05
Шахматы

Трехлетний индийский шахматист стал самым юным членом ФИДЕ - ФОТО

Сарвагья Сингх Кушвакха побил рекорд Аниша Саркара и уже имеет рейтинг 1572 очка
Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО
09:54
Шахматы

Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО

Лучшие шахматисты страны поборются за призовой фонд в 10 тысяч манатов

Стали известны участники XI Мемориала Вугара Гашимова в Ханкенди
4 Декабря 17:35
Шахматы

Стали известны участники XI Мемориала Вугара Гашимова в Ханкенди

Шестеро шахматистов будут бороться в рапиде и блице

Рейтинг ФИДЕ: Мамедяров потерял позиции, Фаталиева установила личный рекорд
1 Декабря 11:08
Шахматы

Рейтинг ФИДЕ: Мамедяров потерял позиции, Фаталиева установила личный рекорд

ФИДЕ обнародовала рейтинг шахматистов планеты по состоянию на 1 декабря текущего года
В Ширване завершился международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025 - ФОТО
27 Ноября 22:42
Шахматы

В Ширване завершился международный шахматный фестиваль Shirvan Open 2025 - ФОТО

Общий призовой фонд составил 22 650 манатов
Ульвия Фаталиева: "Самые большие успехи команды еще впереди" - ИНТЕРВЬЮ + ФОТО
27 Ноября 17:40
Шахматы

Ульвия Фаталиева: "Самые большие успехи команды еще впереди" - ИНТЕРВЬЮ + ФОТО

Азербайджанские шахматистки завоевали "серебро" командного чемпионата мира в Линаресе

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи
12:34
Другие

Легенда боевых искусств Азербайджана нуждается в помощи

Заслуженный тренер Мирали Сеидов борется с раком четвертой стадии и сахарным диабетом