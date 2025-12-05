Директор Мемориала Вугара Гашимова о первом турнире в Ханкенди

Директор Мемориала Вугара Гашимова Анар Аллахвердиев рассказал о предстоящем турнире, который впервые пройдет в Ханкенди, передает İdman.Biz.

По словам Аллахвердиева, Мемориал Вугара Гашимова уже давно утвердился как престижное международное соревнование:

"В прошлом году Мемориал прошел в Шуше. Могу с гордостью сказать, что это международный турнир с большим статусом. Здесь встретятся сильнейшие шахматисты".

Он отметил, что в турнире выступят представители элиты мировых шахмат. Среди них - российский гроссмейстер Ян Непомнящий, входящий в число топ-игроков планеты. Из молодых талантов Аллахвердиев выделил узбекского шахматиста Нодирбека Якуббоева, который, по его словам, "своей яркой игрой радует весь тюркский мир".

Азербайджан представят ведущие шахматисты страны: лидер клуба "Вугар Гашимов", трехкратный чемпион Европы Рауф Мамедов и молодой гроссмейстер Айдын Сулейманлы.

Аллахвердиев также сообщил, что соревнования пройдут в двух форматах - рапид и блиц:

"В рапиде установлено время 15 минут плюс 10 секунд на ход, а в блице - 3 минуты плюс 2 секунды. Формат делает игру динамичной и зрелищной".

