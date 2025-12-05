5 Декабря 2025
Трехлетний индийский шахматист стал самым юным членом ФИДЕ - ФОТО

Шахматы
Новости
5 Декабря 2025 14:05
10
Трехлетний шахматист из Индии стал самым юным членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

Как сообщает İdman.Biz, трехлетний (3 года, 7 месяцев и 20 дней) Сарвагья Сингх Кушвакха из штата Мадхья-Прадеш официально принят в состав ФИДЕ.

Таким образом, он побил рекорд своего соотечественника Аниша Саркара, который стал членом ФИДЕ в возрасте 3 лет, 8 месяцев и 19 дней.

Кушвакха также отличился успешными выступлениями на ряде национальных шахматных турниров, его рейтинг в настоящее время составляет 1572 очка.

