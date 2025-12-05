Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам - ФОТО

При поддержке Шахматной федерации Азербайджана и Министерства молодежи и спорта страны стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам в рапиде и блице среди мужчин и женщин.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Шахматную федерацию Азербайджана, на церемонии открытия генеральный секретарь Федерации Илаха Гадимова пожелала участникам успехов в соревнованиях.

Чемпионаты страны по рапиду и блицу среди мужчин и женщин проводятся в девять туров по швейцарской системе в соответствии с правилами Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Общий призовой фонд чемпионата среди мужчин и женщин составляет 10 тысяч манатов. В мужском турнире участвуют 32 шахматиста, в женском - 20. Главный арбитр чемпионата Азербайджана - Лютфияр Рустамов.

Отметим, Отметим, что чемпионат Азербайджана по рапиду и блицу проходит в Республиканском шахматном центре. Шахматисты, занявшие призовые три позиции, получат от Шахматной федерации Азербайджана право выступить на чемпионате мира.

