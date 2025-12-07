Рауф Мамедов: "Все соперники сильны и будут трудные игры"

Азербайджанский шахматист Рауф Мамедов поделился ожиданиями от предстоящего выступления на XI Мемориале Вугара Гашимова, который стартует 9 декабря в Ханкенди, передает İdman.Biz.

Гроссмейстер отметил, что турниру традиционно присущ высокий уровень конкуренции:

"Все соперники сильны и будут трудные игры. Можно сказать, с каждым из них у нас были интересные встречи. И в этот раз нас ждет очень интересное соревнование. Постараюсь хорошо выступить и добыть успешный результат".

Мемориал Вугара Гашимова ежегодно собирает ведущих шахматистов мира и является одним из самых престижных турниров в регионе.

İdman.Biz