Айдын Сулейманлы: "Моя цель - хорошее выступление и место среди победителей"

Азербайджанский шахматист Айдын Сулейманлы поделился ожиданиями перед стартом XI Мемориала Вугара Гашимова, который традиционно собирает сильнейших шахматистов и считается одним из самых значимых турниров региона, передает İdman.Biz.

"Это будет моим четвертым участием в турнире. Здесь будут вести борьбу сильные шахматисты. Тот факт, что количество участников составит шесть, делает турнир еще более интересным. Моя цель - хорошее выступление и оказаться среди победителей", - сказал Сулейманлы.

Мемориал Вугара Гашимова стартует 9 декабря в Ханкенди.

