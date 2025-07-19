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"Встанет на колено в восьмом раунде после джеба" - Фьюри высказался о поединке Дюбуа - Усик

Бокс
Новости
19 Июля 2025 09:10
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"Встанет на колено в восьмом раунде после джеба" - Фьюри высказался о поединке Дюбуа - Усик

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри объяснил, почему его соотечественник и чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа не выйдет победителем в поединке с Александром Усиком, который состоится в ночь на 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Александр Усик (Украина) - Даниэль Дюбуа (Великобритания)
20 июля 2025, воскресенье. 02:00

«Я не думаю, что Дюбуа в любом случае побьёт вашего Усика. Я думаю, что Усик - старый хитрый персонаж, и он очень быстро перемещается на ногах. Мы все знаем, что, если вы встанете перед Даниэлем Дюбуа, он проделает в вас дыру. Если ты будешь доминировать в движении ногами, он, вероятно, устанет и опустится на колено примерно через восемь раундов после удара джебом», - приводит слова Фьюри İdman.biz со ссылкой на Boxing Scene.

İdman.biz

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