"Встанет на колено в восьмом раунде после джеба" - Фьюри высказался о поединке Дюбуа - Усик

36-летний бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжёлой весовой категории британец Тайсон Фьюри объяснил, почему его соотечественник и чемпион мира по боксу по версии IBF в супертяжёлом весе Даниэль Дюбуа не выйдет победителем в поединке с Александром Усиком, который состоится в ночь на 20 июля в Лондоне (Великобритания).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои

Александр Усик (Украина) - Даниэль Дюбуа (Великобритания)

20 июля 2025, воскресенье. 02:00



«Я не думаю, что Дюбуа в любом случае побьёт вашего Усика. Я думаю, что Усик - старый хитрый персонаж, и он очень быстро перемещается на ногах. Мы все знаем, что, если вы встанете перед Даниэлем Дюбуа, он проделает в вас дыру. Если ты будешь доминировать в движении ногами, он, вероятно, устанет и опустится на колено примерно через восемь раундов после удара джебом», - приводит слова Фьюри İdman.biz со ссылкой на Boxing Scene.

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