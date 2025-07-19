Магомедрасул Меджидов рассказал İdman.biz, как Усик может проиграть Дюбуа

Единственный трехкратный чемпион мира по любительскому боксу в истории Азербайджана Магомедрасул Меджидов считает 38-летнего Александра Усика фаворитом в поединке с 27-летним британцем Даниэлем Дюбуа, который состоится в ночь с 19 на 20 июля в Лондоне.

Об этом в беседе с İdman.biz рассказал сам титулованный азербайджанский боксер.

«Несмотря на то, что Усик на 11 лет старше своего соперника, именно он является фаворитом, так как в таких поединках опыт играет решающую роль. Мой прогноз: 70 процентов на победу Усика, оставшиеся 30 процентов — на победу Дюбуа», — заявил Меджидов.

Он также рассказал, каким образом британец может победить более именитого соперника.

«Если Дюбуа решит свою основную проблему с выносливостью, у него будут шансы. Кроме того, британец может победить, если будет драться. Не боксировать, а именно драться. Боксировать с Усиком сейчас никто не может — он очень техничный, с быстрыми ногами. Надо на него оказывать давление, идти вперёд, толкать, в меру нарушать правила. Если Дюбуа будет так действовать, у него есть шансы», — считает Меджидов.

Трехкратный чемпион мира среди любителей подчеркнул, что несмотря на возраст, Усик способен пройти всю 12-раундовую дистанцию на высоком уровне.

Напомним, Магомедрасул Меджидов встречался с Александром Усиком в марте 2013 года в рамках Всемирной серии бокса, и тогда победу одержал украинский боксер.

«Мне как раз тогда не хватило сил, чтобы давить на него в течение всего поединка. Я тогда не должен был боксировать, меня попросили. Вышел на ринг после двухмесячного отдыха, тренировался всего десять дней. Поэтому просто не хватило сил», — вспомнил Меджидов.

Теймур Тушиев

İdman.biz