Азербайджанский боксер выступит за сборную мира против команды России

Азербайджанский боксер Магомед Абдуллаев примет участие в составе сборной мира в матчевой встрече против команды России.

Как передает İdman.Biz, вечер бокса "Битва тяжеловесов" пройдет 1 мая в Калининграде. Противостояние состоится по правилам профессионального бокса и будет включать пять поединков. Соперником азербайджанского боксера станет уроженец Воронежа Владислав Вишев.

На данный момент в профессиональном боксе Абдуллаев провел один бой, в котором в прошлом году в Баку одержал победу над колумбийцем Кристианом Сальседо. Кроме того, в его активе три бронзовые медали чемпионатов мира среди любителей, а на днях боксер стал победителем международного турнира в Баку "Великий шелковый путь". При этом в марте этого года Абдуллаев также сыграл свадьбу.

Что касается соперника азербайджанского боксера, россиянина Владислава Вишева, то, согласно данным Федерации бокса России, профессиональный рекорд 30-летнего боксера составляет семь побед и три поражения, при этом два боя он завершил нокаутом. В последнем поединке, который состоялся 24 июля 2024 года в Москве, Вишев победил Ислама Тхашугоева единогласным решением судей.

Главным боем вечера станет встреча чемпиона мира-2025 среди любителей и двукратного чемпиона России Давида Сурова с мексиканцем Кевином Мартинесом. В официальном анонсе отмечается, что Мартинес имеет рекорд 14-1, 10 КО и занимает одну из ведущих позиций среди мексиканских тяжеловесов.