Победители турнира "Великий Шелковый Путь" назвали свои цели - ФОТО

8 Апреля 2026 16:31
Победители турнира "Великий Шелковый Путь" назвали свои цели

Азербайджанские боксеры Амин Мамедзаде (55 кг) и Субхан Мамедов, завоевавшие золотые медали на традиционном международном турнире "Великий Шелковый Путь" в Баку, рассказали о своих целях

Как сообщает İdman.Biz, рассказал о своей подготовке к турниру.

"Я очень хорошо готовился к соревнованиям. Верил, что одержу победу. Выиграл три боя и завоевал золотую медаль. Планирую участвовать в чемпионате Европы среди взрослых. Хочу и там завоевать медаль и поднять флаг Азербайджана", - сказал Амин Мамедзаде в комментариях Report.

Субхан Мамедов также отметил высокий уровень подготовки:

"Сумел победить соперников во всех трех поединках. Рад этому результату. Уже во второй раз становлюсь чемпионом этого турнира. 20 апреля в Бразилии пройдет Кубок мира. Хочу повторить этот результат и там".

Напомним, что сборная Азербайджана завоевала 21 медаль (6 золотых, 5 серебряных, 10 бронзовых) на соревнованиях в Бакинском центре бокса, заняла первое место в командном зачете и стала обладателем кубка "Великий Шелковый Путь". Второе место занял Казахстан (3-5-7), тройку призеров замкнула Турция (3-0-3).

