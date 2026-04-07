Азербайджан завоевал пять золотых медалей на "Шелковом пути" в Баку - ФОТО

Сборная Азербайджана по боксу успешно выступила на международном турнире "Великий шелковый путь" в Баку, завоевав пять золотых медалей.
Как сообщает İdman.Biz, финальные поединки соревнований прошли в Бакинском центре бокса.
Субхан Мамедов (50 кг), Амин Мамедзаде (55 кг), Тайфур Алиев (60 кг), Малик Гасанов (65 кг) и Сурет Гараев (90кг) стали победителями турнира.
Серебряные медали завоевали Билалхабаши Назаров (50 кг), Залимхан Сулейманов (55 кг), Магомедали Аширалиев (60 кг) и Заур Гахраманов (65 кг).
Отметим, что в соревнованиях приняли участие представители 10 стран.