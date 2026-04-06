7 Апреля 2026
Азербайджанские боксеры доминируют на "Шелковом пути" в Баку

6 Апреля 2026 23:30
В Баку продолжается традиционный международный турнир по боксу "Великий Шелковый путь".

Как сообщает İdman.Biz, по итогам пятого дня соревнований определились финалисты среди мужчин. В решающие поединки вышли 11 представителей сборной Азербайджана, причем восемь из них встретятся друг с другом в четырех весовых категориях.

В полуфинале завершили выступление и стали бронзовыми призерами Зидан Гюнбатов, Магомедали Гасымзаде, Сархaн Алиев, Саидджамшид Джафаров, Расим Чобанлы, Гасан Османлы, Мурад Аллахвердиев и Сабухи Ализаде. Таким образом, общее количество бронзовых наград сборной достигло 10. Ранее в женских соревнованиях бронзовые медали завоевали Гюнель Рагимова (51 кг) и Эмили Рзаева (65 кг).

Отметим, что турнир проходит в Бакинском центре бокса с участием спортсменов из 10 стран. Финальные бои состоятся 7 апреля и начнутся в 13:00.

İdman.Biz
