19 боксеров сборной Азербайджана пробились в полуфинал турнира "Великий шелковый путь"

В Баку продолжается традиционный международный турнир "Великий шелковый путь". В четвертый день соревнований завершились четвертьфиналы у мужчин и полуфиналы у женщин.

Как сообщает İdman.Biz, сразу 19 боксеров сборной Азербайджана пробились в полуфинал мужского турнира, обеспечив себе как минимум бронзовые медали.

В весовой категории до 50 кг чемпион мира Субхан Мамедов победил австралийца Шипси Лачлана (5:0) и в следующем этапе встретится с грузином Гогой Топурия. В этом же весе Билалхабаши Назаров одержал досрочную победу над товарищем по команде Юсифом Султановым; в полуфинале его соперником станет Сахил Аллахверди (Грузия).

В категории до 60 кг Мухаммедали Аширалиев превзошел Умида Рустамова (3:2), а Мухаммедали Гасимзаде победил турка Толгу Каю (5:0). Теперь Гасимзаде поборется за выход в финал с соотечественником Тайфуром Алиевым. В весе до 70 кг Сархан Алиев прошел в полуфинал без боя, так как его оппонент Оливер Вилсон (Австралия) не вышел на ринг.

Среди женщин представительницы нашей сборной Гюнель Рахимова (51 кг) и Эмили Рзаева (65 кг) завершили турнир с бронзовыми наградами. Финальные поединки у женщин состоятся завтра.

Отметим, что международный турнир с участием спортсменов из 10 стран завершится 7 апреля.