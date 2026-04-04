Анонсирован андеркард боя Усик - Верхувен

Организаторы объявили андеркард предстоящего боя между абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и легендой кикбоксинга Рико Верхувеном.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, соглавным событием вечера станет поединок британца Хамзы Шираза против Алема Бегича за вакантный титул WBO во втором среднем весе.

В программу турнира также включены несколько громких боев: Джек Кэттеролл встретится с Шахрамом Гиясовым, Фрэнк Санчес - с Ричардом Торресом-младшим, а Мизуки Хирута проведет бой против Май Солиман.

Кроме того, в карде заявлены поединки с участием египетских боксеров Бассема Мамдуха, Махмуда Мабрука и Омара Хикаля.

Отметим, что турнир пройдет 23 мая у пирамид Гизы в Египте.