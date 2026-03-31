Мейвезер отказался от идеи купить клуб НБА

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что больше не планирует становиться владельцем клуба НБА.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Las Vegas Review-Journal, американец объяснил свое решение высоким уровнем стресса.

"Раньше я говорил, что хотел бы стать владельцем команды НБА, но, похоже, это слишком большой стресс. Ты видишь, как владельцы вкладываются и выглядят счастливыми, но с годами это сказывается. Я не уверен, что это того стоит", - заявил Мейвезер.

Ранее сообщалось, что 49-летний боксер рассматривал возможность участия в проекте создания команды НБА в Лас-Вегасе.

Отметим, что Мейвезер завершил карьеру с рекордом 50 побед без поражений, из которых 27 были одержаны нокаутом. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года и одним из трех боксеров, становившихся чемпионами мира в пяти весовых категориях.