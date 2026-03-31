31 Марта 2026
RU

Бокс
Новости
31 Марта 2026 05:19
13
Мейвезер отказался от идеи купить клуб НБА

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что больше не планирует становиться владельцем клуба НБА.

Как передает İdman.Biz со ссылкой на Las Vegas Review-Journal, американец объяснил свое решение высоким уровнем стресса.

"Раньше я говорил, что хотел бы стать владельцем команды НБА, но, похоже, это слишком большой стресс. Ты видишь, как владельцы вкладываются и выглядят счастливыми, но с годами это сказывается. Я не уверен, что это того стоит", - заявил Мейвезер.

Ранее сообщалось, что 49-летний боксер рассматривал возможность участия в проекте создания команды НБА в Лас-Вегасе.

Отметим, что Мейвезер завершил карьеру с рекордом 50 побед без поражений, из которых 27 были одержаны нокаутом. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года и одним из трех боксеров, становившихся чемпионами мира в пяти весовых категориях.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Турции
29 Марта 15:45
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Турции

Соревнование в Стамбуле соберет около 350 спортсменов из разных стран

Двукратный чемпион Азии меняет вес перед стартом в Азербайджане
28 Марта 04:09
Бокс

Двукратный чемпион Азии меняет вес перед стартом в Азербайджане

Алтынбек готовится выступить в Азербайджане в новой категории

Боксерша, находившаяся в коме после нокаута, обратилась к болельщикам
26 Марта 15:37
Бокс

Боксерша, находившаяся в коме после нокаута, обратилась к болельщикам - ВИДЕО

Исис Сио выписана из больницы и призвала прекратить травлю соперницы
Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане
26 Марта 01:33
Бокс

Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане

Фарид Алиев заменил узбекского соперника и выйдет на ринг 28 марта

Усик изменил план по завершению карьеры в боксе
25 Марта 05:50
Бокс

Усик изменил план по завершению карьеры в боксе

В недавнем интервью Усик рассказал, что собирается провести еще три боя и завершить карьеру
Трехкратный призер ЧМ по боксу Магомед Абдуллаев сыграл свадьбу
24 Марта 13:33
Бокс

Трехкратный призер ЧМ по боксу Магомед Абдуллаев сыграл свадьбу - ФОТО

О женитьбе спортсмена сообщила экс-замминистра Мариана Василева

Самое читаемое

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти
30 Марта 21:21
Национальная сборная

Сборная Азербайджана вырвала победу у Сьерра-Леоне в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО/ФОТО + ВИДЕО

Команда Аббасова добилась победы после ничьей в основное время

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ
28 Марта 22:04
Мировой футбол

Алессандро Бастони продолжит карьеру в Ла Лиге - СМИ

Итальянский клуб просит за футболиста € 70 млн
Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026
29 Марта 09:57
Мировой футбол

Неймар готов пойти на радикальные меры ради ЧМ-2026

Бразилец может отказаться от выездных матчей, чтобы избежать травмы