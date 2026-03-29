29 Марта 2026
RU

Азербайджанские боксеры выступят на турнире в Турции

Бокс
Новости
29 Марта 2026 15:45
23
Азербайджанские боксеры примут участие в международном турнире Ахмеда Джомерда, который стартует 30 марта в Стамбуле (Турция).

Как передает İdman.Biz, соревнование пройдет в спортивном зале Complex İstanbul и продлится до 5 апреля.

Под руководством тренеров Аяза Бахшиева и Эльнура Керимли в составе сборной выступят Уджал Мусаев (50 кг), Эльбрус Керимли (60 кг), Джалал Гурбанов (65 кг) и Вугар Мамедов (70 кг).

Также на турнире будут работать азербайджанские судьи Асеф Гулиев и Шабан Шахпеленгов. Делегацию возглавляет генеральный секретарь Федерации бокса Азербайджана Наги Сафаров.

Отметим, что турнир, который проводится под эгидой Федерации бокса Турции, возвращается после шестилетнего перерыва. Ожидается участие более 350 спортсменов из свыше 15 стран, включая Казахстан, Узбекистан, Австралию, Ирландию, Германию, Сербию, Румынию, Хорватию, Болгарию, Грузию, Таджикистан и Украину.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Двукратный чемпион Азии меняет вес перед стартом в Азербайджане
28 Марта 04:09
Бокс

Двукратный чемпион Азии меняет вес перед стартом в Азербайджане

Алтынбек готовится выступить в Азербайджане в новой категории

Боксерша, находившаяся в коме после нокаута, обратилась к болельщикам
26 Марта 15:37
Бокс

Боксерша, находившаяся в коме после нокаута, обратилась к болельщикам - ВИДЕО

Исис Сио выписана из больницы и призвала прекратить травлю соперницы
Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане
26 Марта 01:33
Бокс

Азербайджанский боксер получил бой в Казахстане

Фарид Алиев заменил узбекского соперника и выйдет на ринг 28 марта

Усик изменил план по завершению карьеры в боксе
25 Марта 05:50
Бокс

Усик изменил план по завершению карьеры в боксе

В недавнем интервью Усик рассказал, что собирается провести еще три боя и завершить карьеру
Трехкратный призер ЧМ по боксу Магомед Абдуллаев сыграл свадьбу
24 Марта 13:33
Бокс

Трехкратный призер ЧМ по боксу Магомед Абдуллаев сыграл свадьбу - ФОТО

О женитьбе спортсмена сообщила экс-замминистра Мариана Василева

Провалившей гендерный тест чемпионке разрешили бои
23 Марта 18:12
Бокс

Провалившей гендерный тест чемпионке разрешили бои

Олимпийская чемпионка Линь Юйтин допущена к женскому чемпионату Азии

Самое читаемое

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
27 Марта 02:56
Мировой футбол

Стыковые матчи ЧМ-2026: Чехия одолела Ирландию, Босния и Герцеговина переиграла Уэльс - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Завершились полуфинальные матчи
Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию
27 Марта 14:16
Зимние виды спорта

Грузия завоевала первую медаль ЧМ по фигурному катанию

Метелкина и Берулава взяли "серебро" в Праге