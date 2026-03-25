Усик изменил план по завершению карьеры в боксе

Непобежденный 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик не исключил, что последний поединок в карьере проведет не против британца Тайсона Фьюри, а против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе немца курдского происхождения Агита Кабайела.

"Кабайел может стать моим следующим соперником вместо трилогии с Тайсоном Фьюри, но решения пока нет. Я понимаю ожидания фанатов, однако у меня есть своя жизнь и ответственность перед семьей и командой. Просто тренируюсь и допускаю, что бой с Агитом возможен — он сильный и умный боец", — приводит слова Усика İdman.Biz со ссылкой на портал talkSPORT.

В недавнем интервью Усик рассказал, что собирается провести еще три боя и завершить карьеру. В список своих желанных соперников он включил Рико Верхувена, победителя в бою Уордли — Дюбуа и трилогию с Тайсоном Фьюри.