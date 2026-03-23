23 Марта 2026
RU

Провалившей гендерный тест чемпионке разрешили бои

Бокс
Новости
23 Марта 2026 18:12
17
Провалившей гендерный тест чемпионке разрешили бои

Тайваньская боксерша Линь Юйтин, ставшая центральной фигурой мирового гендерного скандала, получила официальное разрешение на участие в женских турнирах. Олимпийская чемпионка успешно прошла тест на соответствие гендерным критериям, проведенный организацией World Boxing.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт структуры, апелляция федерации Тайваня была удовлетворена. Это решение позволяет спортсменке выступить на чемпионате Азии в Монголии, который пройдет с 29 марта по 10 апреля.

Ситуация вокруг Линь Юйтин и алжирки Иман Хелиф остается одной из самых обсуждаемых в спорте. Ранее на чемпионате мира 2023 года под эгидой Международной ассоциации бокса (IBA) обе спортсменки были дисквалифицированы из-за проваленных гендерных тестов, показавших наличие XY-хромосом и критически высокий уровень тестостерона. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) проигнорировал эти данные и допустил их к Олимпиаде-2024 в Париже, где обе боксерши завоевали золотые медали, побеждая соперниц в весовых категориях до 57 кг и 66 кг.

В феврале 2025 года IBA официально обратилась к генеральному прокурору Швейцарии с жалобой на решение МОК о допуске данных атлетов к женским играм. Тем не менее, новый орган управления мировым боксом — World Boxing — подтвердил право Юйтин соревноваться с женщинами, основываясь на результатах собственного тестирования.

Отметим, что предстоящий турнир в Монголии станет первым крупным международным стартом для Юйтин после триумфального и скандального выступления на Олимпийских играх.

İdman.Biz
Тэги:

