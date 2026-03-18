Усик рассказал, с кем собирается провести прощальный бой

Непобежденный 39-летний действующий чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в супертяжелом весе украинец Александр Усик вновь подтвердил, что проведет прощальный поединок по правилам профессионального бокса с именитым британцем Тайсоном Фьюри.

"В моей голове Тайсон Фьюри – это последний танец", — приводит слова Усика İdman.Biz со ссылкой на издание AP News.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 20 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, Великобритания, Усик разделил ринг с британцем Даниэлем Дюбуа. Александр победил нокаутом в пятом раунде. Для боксеров это был реванш, а на кону стояло звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

У Усика в профессиональном рекорде 24 победы, из которых 15 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Александр дебютировал в профи в ноябре 2013 года.