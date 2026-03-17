17 Марта 2026
RU

Бокс
Новости
17 Марта 2026 23:22
10
Теренс Кроуфорд перечислил три лучших поединка в истории бокса

Непобежденный бывший абсолютный чемпион мира в трех весовых категориях американец Теренс Кроуфорд перечислил три лучших поединка в истории бокса, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Boxing News.

Топ-3 лучших поединка в истории бокса по версии Теренса Кроуфорда

1. Томми Хирнс — Марвин Хаглер (средний вес, апрель 1985 года).
2. Диего Корралес — Хосе Луис Кастильо (легкий вес, май 2005 года).
3. Трилогия Марко Антонио Баррера — Эрик Моралес.

Напомним, в минувшем году Теренс Кроуфорд заявил о завершении профессиональной карьеры в боксе. Он покинул спорт, будучи непобеждённым боксером, с рекордом 42-0. Ему удалось стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в трех весовых категориях.

İdman.Biz

