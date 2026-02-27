Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" международного турнира в ОАЭ

Боксерша "Нефтчи" Эмили Рзаева (65 кг) выиграла "золото" международного турнира Zayed Sports Tournament по боксу, который прошел в Абу-Даби.

Как сообщает İdman.Biz, соревнование состоялось в столице Объединенных Арабских Эмиратов в рамках программы, приуроченной к месяцу Рамазан.

Представительница "Нефтчи" провела турнирную дистанцию без поражений и по итогам финального поединка заняла первое место в своей весовой категории.

Отметим, что Zayed Sports Tournament является многоотраслевым международным соревнованием, которое ежегодно проходит в Абу-Даби и объединяет представителей различных видов спорта.