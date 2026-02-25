25 Февраля 2026
Азербайджанский боксер вышел в следующий раунд турнира в Болгарии

Бокс
Новости
25 Февраля 2026 21:15
Азербайджанский боксер Магомедали Аширелиев успешно выступил на международном турнире "Странджа", который проходит в столице Болгарии Софии.

Как сообщает İdman.Biz, представитель сборной Азербайджана, выступающий в весовой категории до 60 кг, в 1/8 финала одолел египтянина Язала Хуссама Сейфели.

Аширелиев выиграл бой единогласным решением судей со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27). В четвертьфинале азербайджанский боксер встретится с украинцем Айдером Абдураимовым. Поединок состоится 27 февраля.

Отметим, что ранее путевки в четвертьфинал завоевали Билалхабаши Назаров (50 кг) и Зидан Гумбатов (55 кг), а Малик Гасанов (65 кг) вышел в 1/8 финала.

İdman.Biz
