23 Февраля 2026
Рекордное число участников выступит на чемпионате Азербайджана по боксу

22 Февраля 2026 17:45
В Баку 23 февраля стартует чемпионат Азербайджана по боксу среди юношей и девушек до 17 лет.

Как сообщает İdman.Biz, в соревнованиях будут разыграны медали в 14 весовых категориях у юношей и в девяти у девушек. В турнире примут участие 82 команды из различных городов и районов страны, а также спортивные общества. Всего заявлены 459 боксеров, из них 410 юношей и 49 девушек. Это новый рекорд национальных первенств. Предыдущее достижение было зафиксировано в 2024 году, когда выступили 74 команды и 408 спортсменов.

Имена победителей станут известны 1 марта. Супервайзером чемпионата назначен представитель Эстонии Яков Петерсон, главным судьей будет азербайджанский рефери Анар Бабанлы. Поединки обслужат как местные арбитры, так и нейтральные судьи с опытом работы на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

İdman.Biz
