Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Странджа"

Азербайджанские боксеры выступят на международном турнире "Странджа", который пройдет в Софии (Болгария).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования стартуют 23 февраля и продлятся восемь дней.

На первый международный старт года заявлены 12 спортсменов: Билалгебаши Назаров (50 кг), Ниджат Гусейнов, Залимхан Сулейманов, Зидан Гумбатов (все — 55 кг), Магомедали Аширелиев, Магомедали Гасымзаде, Тагы Насибов (все — 60 кг), Максуд Хасметов, Малик Гасанов, Заур Гахраманов (все — 65 кг), Мурад Аллахвердиев (80 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг).

Ожидается, что в турнире примут участие около 400 боксеров из 35 стран. Азербайджан также представит судья Галиб Абиев.

Отметим, жеребьевка турнира состоится 22 февраля.