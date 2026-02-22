Райан Гарсия стал чемпионом мира по версии WBC

В Парадайсе завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стал поединок за титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе между Райаном Гарсией и Марио Барриосом.

Как сообщает İdman.Biz, Гарсия одержал победу единогласным решением судей по итогам 12 раундов. Судейские записки показали преимущество Райана во всех раундах. Кроме того, американец отправил соперника в нокдаун.

Для 27-летнего Гарсии это очередной крупный успех в карьере. Профессиональный дебют он провел в 2016 году, в 2021-м завоевал временный титул WBC в легком весе, а с 2023 года выступает в полусредней категории.