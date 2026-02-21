22 Февраля 2026
RU

Британский боксер подписал контракт с промоушеном Даны Уайта

Бокс
Новости
21 Февраля 2026 06:03
33
Британский боксер подписал контракт с промоушеном Даны Уайта

Британский боксер Конор Бенн стал бойцом промоушена Zuffa Boxing, которым управляют президент UFC Дана Уайт и глава WWE Ник Хан, сообщает İdman.Biz.

О подписании объявили в социальных сетях организации: "Еще один талантливый боксер присоединился к Zuffa Boxing! Добро пожаловать в семью, Конор".

29-летний спортсмен провел 25 поединков, одержал 24 победы, 14 из них нокаутом, и потерпел одно поражение. Ранее запуск Zuffa Boxing уже вызвал конфликт между промоутерами, в том числе резкую реакцию главы Matchroom Boxing Эдди Хирна.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Странджа"
20 Февраля 14:17
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Странджа"

Заявлен состав на первый международный старт года
Усик заявил, что ему известна точная дата завершения карьеры
20 Февраля 07:14
Бокс

Усик заявил, что ему известна точная дата завершения карьеры

У украинца в профессиональном рекорде 24 победы и ни одного поражения
Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
17 Февраля 10:41
Бокс

Невролог после гибели юного боксера: “Медосмотр до и после поединков необходим” – КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Вагиф Ягубов рассказал о травмах, которые чаще всего встречаются в боксе

Тайсон и Мейвезер проведут бой в Африке
17 Февраля 00:31
Бокс

Тайсон и Мейвезер проведут бой в Африке

Названы дата и место выставочного поединка

Агасы Мамедов о гибели 16-летнего боксера: "Я не могу сдержать слез" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16 Февраля 18:05
Бокс

Агасы Мамедов о гибели 16-летнего боксера: "Я не могу сдержать слез" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Старший тренер юношеской сборной поделился воспоминаниями об Али Рушанове
"Нефтчи" выиграл командный зачет чемпионата Азербайджана
16 Февраля 17:18
Бокс

"Нефтчи" выиграл командный зачет чемпионата Азербайджана - ФОТО

276 боксеров разыграли медали в Боксерском центре

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"