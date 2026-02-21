Британский боксер подписал контракт с промоушеном Даны Уайта

Британский боксер Конор Бенн стал бойцом промоушена Zuffa Boxing, которым управляют президент UFC Дана Уайт и глава WWE Ник Хан, сообщает İdman.Biz.

О подписании объявили в социальных сетях организации: "Еще один талантливый боксер присоединился к Zuffa Boxing! Добро пожаловать в семью, Конор".

29-летний спортсмен провел 25 поединков, одержал 24 победы, 14 из них нокаутом, и потерпел одно поражение. Ранее запуск Zuffa Boxing уже вызвал конфликт между промоутерами, в том числе резкую реакцию главы Matchroom Boxing Эдди Хирна.