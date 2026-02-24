24 Февраля 2026
Мэнни Пакьяо: "Я намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере"

24 Февраля 2026 12:11
Мэнни Пакьяо: "Я намерен нанести Мейвезеру первое поражение в карьере"

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо заявил, что намерен нанести экс-чемпиону мира Флойду Мейвезеру первое поражение в карьере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Netflix, филиппинский боксер прокомментировал официальное объявление реванша против американца.

Пакьяо заявил: "Мы с Флойдом подарили миру бой, который остается самым большим в истории бокса. Болельщики довольно долго ждали и заслужили этот реванш. Теперь он станет еще более масштабным, ведь будет транслироваться в прямом эфире по всему миру на Netflix. Я намерен сделать так, чтобы в профессиональном рекорде Флойда появилось поражение, и чтобы он всегда помнил, кто его нанес. Как всегда, я посвящаю это сражение своим соотечественникам-филиппинцам по всему миру и славе Филиппин".

Отметим, что Мейвезер и Пакьяо проведут реванш 19 сентября, спустя 11 лет после первого поединка самого коммерчески успешного противостояния современной эпохи бокса.

К моменту боя обоим спортсменам будет около 50 лет, что делает встречу редким случаем возвращения двух исторических соперников спустя более десяти лет после их главного поединка.

Напомним, что первый бой соперников в мае 2015 года получил статус "Боя века" и стал самым прибыльным в истории бокса: около 4,6 млн продаж pay-per-view и более 600 млн долларов совокупной выручки.

Тот поединок завершился победой Мейвезера единогласным решением судей и объединением титулов в полусреднем весе, однако значительная часть аудитории критиковала бой за осторожную тактику и несоответствие ожиданиям.

İdman.Biz
