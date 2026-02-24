24 Февраля 2026
RU

Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш в сентябре

Бокс
Новости
24 Февраля 2026 07:04
14
Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш в сентябре

Легендарные боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо могут вновь выйти на ринг друг против друга.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, реванш планируется провести в сентябре. В качестве основной площадки рассматривается арена The Sphere в Лас-Вегасе.

По информации источников, оба спортсмена весной проведут выставочные поединки, которые станут частью подготовки к очной встрече. При этом детали контракта и формат боя пока не раскрываются.

Напомним, первый поединок между Мейвезером и Пакьяо состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца единогласным решением судей. Бой стал одним из самых прибыльных в истории бокса: Мейвезер заработал около 300 миллионов долларов, Пакьяо - порядка 150 миллионов без учета доходов от продаж телетрансляций. Общая выручка превысила полмиллиарда долларов.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Рекордное число участников выступит на чемпионате Азербайджана по боксу
22 Февраля 17:45
Бокс

Рекордное число участников выступит на чемпионате Азербайджана по боксу

459 юных спортсменов выйдут на ринг в Баку
Райан Гарсия стал чемпионом мира по версии WBC
22 Февраля 11:30
Бокс

Райан Гарсия стал чемпионом мира по версии WBC

Американец отправил соперника в нокдаун и выиграл единогласным решением судей

WBO отстранила казахстанского боксера Алимханулы за допинг
22 Февраля 01:14
Бокс

WBO отстранила казахстанского боксера Алимханулы за допинг

Но оставила ему титул чемпиона мира
Британский боксер подписал контракт с промоушеном Даны Уайта
21 Февраля 06:03
Бокс

Британский боксер подписал контракт с промоушеном Даны Уайта

Zuffa Boxing продолжает расширять состав звезд

Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Странджа"
20 Февраля 14:17
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Странджа"

Заявлен состав на первый международный старт года
Усик заявил, что ему известна точная дата завершения карьеры
20 Февраля 07:14
Бокс

Усик заявил, что ему известна точная дата завершения карьеры

У украинца в профессиональном рекорде 24 победы и ни одного поражения

Самое читаемое

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам
22 Февраля 11:45
Шахматы

Сегодня определится чемпионка Азербайджана по шахматам

Решающие партии пройдут после ничьей в классической встрече

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
21 Февраля 21:28
Гимнастика

Азербайджанские гимнасты вышли в финал Кубка мира в Баку - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Турнир проходит на Национальной гимнастической арене
ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО
23 Февраля 12:05
Теннис

ATP 500 в Мексике отказались отменять из-за угроз наркокартелей - ОБНОВЛЕНО + ФОТО

Организаторы турнира сделали заявление на фоне переноса футбольных матчей
Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО
23 Февраля 02:02
Олимпиада-2026

Олимпийские игры 2026 года в Италии объявили закрытыми - ОБНОВЛЕНО

Азербайджан на Играх представляли Анастасия Папатома и Владимир Литвинцев