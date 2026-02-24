Мейвезер и Пакьяо могут провести реванш в сентябре

Легендарные боксеры Флойд Мейвезер и Мэнни Пакьяо могут вновь выйти на ринг друг против друга.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, реванш планируется провести в сентябре. В качестве основной площадки рассматривается арена The Sphere в Лас-Вегасе.

По информации источников, оба спортсмена весной проведут выставочные поединки, которые станут частью подготовки к очной встрече. При этом детали контракта и формат боя пока не раскрываются.

Напомним, первый поединок между Мейвезером и Пакьяо состоялся в мае 2015 года и завершился победой американца единогласным решением судей. Бой стал одним из самых прибыльных в истории бокса: Мейвезер заработал около 300 миллионов долларов, Пакьяо - порядка 150 миллионов без учета доходов от продаж телетрансляций. Общая выручка превысила полмиллиарда долларов.