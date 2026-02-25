Азербайджанские боксеры одержали еще две победы на "Страндже"

Сборная Азербайджана по боксу одержала еще две победы на международном турнире "Странджа" в Софии (Болгария).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, во второй день соревнований отличились Зидан Гюнбатов и Малик Гасанов.

В весовой категории до 55 кг Гюнбатов в 1/8 финала победил Жирайра Саргсяна (Армения) единогласным решением судей — 5:0 (29:28, 29:28, 29:28, 29:28, 29:28). В следующем бою он встретится с Максимом Зименко (Украина), поединок запланирован на 27 февраля.

Гасанов (65 кг) начал турнир с победы над Джакомо Джанниоттини (Италия). После травмы соперника азербайджанский боксер был объявлен победителем во втором раунде — 4:0 (20:18, 19:19, 20:18, 20:18, 20:18). В 1/8 финала 26 февраля он встретится с Артуром Саакяном (Армения).

Отметим, что турнир завершится 1 марта.