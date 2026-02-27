Команда Усика опровергла слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing

Сергей Лапин, руководитель команды бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика опроверг появившуюся в СМИ информацию, что боксер якобы подписал контракт с новой структурой Zuffa Boxing, созданной главой UFC Даной Уайтом, сообщает İdman.Biz.

"Друзья, в СМИ появились сообщения, что Александр Усик якобы подписал контракт с Zuffa Boxing. Эта информация не соответствует действительности. Просим вас доверять только официальным заявлениям нашей команды", — написал Лапин в соцсетях.

Ранее Zuffa Boxing официально объявила о подписании контракта с британским полусредневесом Конором Бенном. Ранее в СМИ появились слухи о возможном сотрудничестве новой организации с другими звездами мирового бокса, включая Усика.