Непобежденный чемпион мира из Казахстана отстранен на полгода за мельдоний

Непобежденный чемпион мира из Казахстана отстранен на полгода за мельдоний

Боксер из Казахстана Жанибек Алимханулы получил 6-месячную дисквалификацию от Казахстанской федерации профессионального бокса (КФПБ) за использование мельдония, сообщает İdman.Biz.

Дисквалификация будет отсчитываться со 2 декабря 2025 года, поэтому Алимханулы не сможет вернуться на ринг до июня. По линии WBO Алимханулы ранее был отстранен на год и остается дисквалифицирован как минимум до декабря 2026 года.

Алимханулы владеет поясами по версии WBO и IBF в среднем весе и мог рассчитывать на поединок против обладателя пояса WBC Карлоса Адамеса. В отсутствие Алимханулы WBO проведет поединок за временный пояс между Дензелом Бентли и Эндри Саведрой.

