Четыре азербайджанских боксера вышли в 1/4 финала турнира "Странджа" - ОБНОВЛЕНО

Четыре представителя сборной Азербайджана по боксу проведут бои в 1/4 финала международного турнира "Странджа", который проходит в Софии (Болгария).

Как сообщает İdman.Biz, поединки состоятся сегодня, 27 февраля, начиная с 16:00 по бакинскому времени.

Соперники азербайджанских боксеров в четвертьфинале:

50 кг: Билалхабаши Назаров — Рудольф Гарбоян (Армения)

55 кг: Зидан Гунбетов — Максим Зименко (Украина)

60 кг: Мухаммедали Ашралиев — Айдер Абдураимов (Украина)

65 кг: Малик Гасанов — Ертуган Зейнулинов (Казахстан)

Отметим, что турнир "Странджа" является одним из старейших и престижных соревнований в любительском боксе. Успешное выступление на нем служит важным этапом подготовки к крупным международным форумам, включая чемпионаты мира и Олимпийские игры. В случае победы в сегодняшних боях все четверо наших спортсменов поднимутся на пьедестал как минимум с "бронзой".

12:11

Боксер сборной Азербайджана Малик Гасанов успешно преодолел стадию 1/8 финала на престижном международном турнире "Странджа", проходящем в Софии (Болгария).

Как сообщает İdman.Biz, Гасанов встретился на ринге с представителем Грузии Лашей Гагнидзе. Гасанов одержал уверенную победу единогласным решением судей со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27).

В поединке за выход в полуфинал Малик Гасанов сразится с Ертуганом Зейнулиновым из Казахстана.

Отметим, что ранее в 1/4 финала соревнований пробились еще трое азербайджанских боксеров: Билалхабаши Назаров (50 кг), Зидан Гумбатов (55 кг) и Магомедали Аширалиев (60 кг).