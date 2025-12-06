6 Декабря 2025
Чемпионат мира: еще три азербайджанских боксера одержали победы

Бокс
Новости
6 Декабря 2025 20:58
24
В Дубае (ОАЭ) продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин. В третий день соревнований еще три спортсмена сборной Азербайджана одержали победы.

Как сообщает İdman.biz, Зелимхан Сулейманов (54 кг) в 1/16 финала встретился с Кхая Сонгве (Эсватини) и уверенно выиграл со счетом 5:0 (30:26, 30:25, 30:27, 30:27, 30:26). В следующем раунде он сразится с испанцем Рафаэлем Лосано.

Магомедали Ашуралиев (60 кг) также прошел дальше. Его соперник по второму бою, Рашид Мрема (Танзания), не вышел на ринг. В 1/8 финала Ашуралиев встретится с испанцем Энрике Какуловым.

Джаиджамшид Джафаров (75 кг) успешно провел свой дебютный поединок, победив Майкла Ликалуя (IBA) со счетом 4:3 (29:28, 29:28, 28:29, 29:28, 28:29; решение судей — 1:1). В следующем раунде Джафаров поборется с Амиром Аббасом (Бахрейн).

Отметим, что чемпионат мира завершится 13 декабря.

İdman.Biz

