Вюгар Алекберов: "Шестеро наших боксеров способны завоевать медали на чемпионате мира" - ПРОГНОЗ İDMAN.BİZ

После чемпионата мира в Ливерпуле 2-14 сентября эгидой World Boxing, недавно созданной и признанной Международным олимпийским комитетом (МОК) организации, мастера кожаных перчаток соберутся на аналогичный турнир в Дубае (ОАЭ). Чемпионат мира, который пройдет под флагом старой и не признанной МОК IBA, будет примечателен рядом моментов.

Здесь выступят представители примерно 120 государств. И это не случайно. 8 миллионов долларов США – в истории любительского бокса это рекордный призовой фонд. Чемпионам будет выделено 300 000 долларов, серебряным и бронзовым призерам 150 000 и 75 000 соответственно.

Что ожидать от азербайджанских боксеров, отправившихся туда в количестве 11-ти человек, под руководством главного тренера сборной Равшана Ходжаева? Свой прогноз по этому поводу İdman.Biz дал знаменитый в недавнем прошлом боксер, бронзовый призер Олимпийских игр 2000 года Вюгар Алекберов.

"Думаю, что ребятам придется очень сложно. Как минимум из-за того, что каждый боксер, участвующий на этом чемпионате мира, попытается использовать свой шанс, чтобы заполучить такие премиальные из призового фонда. К тому же, многое зависит и от жеребьевки - насколько она будет удачной для каждого из наших боксеров. Но, я верю, что как минимум шестеро из них – Субхан Мамедов (48 кг), Магомедали Ашуралиев (60 кг), Сархан Алиев (70 кг), Саидджамшид Сафаров (80 кг), Альфонсо Домингес (86 кг) и Магомед Абдуллаев (свыше 92 кг) завоюют медали. А сможет ли кто-нибудь из них стать чемпионом – это уже зависит от каждого из них, от его силы воли и уверенности в собственных силах", - отметил Вюгар Алекберов.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz