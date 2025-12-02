2 Декабря 2025
Азербайджанские боксеры выступят на Кубке мира

Бокс
Новости
2 Декабря 2025 14:42
Азербайджанские боксеры выступят на Кубке мира

3 декабря в российском городе Югорск стартует Кубок мира по боксу среди стран-нефтедобытчиков.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования продлятся четыре дня, и в них примет участие сборная Азербайджана.

На Кубке мира, посвященном памяти нашего земляка Фармана Салманова, открывшего нефть в Сибири, сборную представят спортсмены под руководством тренера Рафига Исмаилова: Ядигар Алиев и Рамаль Йолчиев (оба – 51 кг), Метин Мамедов (57 кг), Али Мириев (60 кг), Руслан Байрамов (63,5 кг), Малик Гасанов (67 кг), Новрузали Гулиев и Расим Чобанлы (оба – 75 кг).

Страну на турнире также будет представлять судья Анар Нагдиев.

Отметим, что всего в Кубке мира примут участие боксеры из 15 стран.

