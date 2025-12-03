3 Декабря 2025
RU

Самир Гусейнов: "Наши молодые боксеры впервые выступят на чемпионате мира" – ВИДЕО

Бокс
Новости
3 Декабря 2025 13:57
7
Подготовка сборной Азербайджана к чемпионату мира по боксу завершена.

Как сообщает İdman.Biz, об этом в интервью пресс-службе Федерации бокса Азербайджана сообщил советник президента организации Самир Гусейнов.

По его словам, национальная команда полностью готова к чемпионату мира, который в начале декабря будет организован Международной ассоциацией бокса в Объединенных Арабских Эмиратах.

"Сборная Азербайджана по боксу под руководством узбекского тренера Ровшана Ходжаева прошла подготовку на высоком уровне как в физическом, так и в тактическом плане", - отметил Гусейнов.

Азербайджанские боксеры успешно выступили в сентябре на чемпионате мира, организованном в Ливерпуле организацией World Boxing. В этот раз ожидается серьезная конкуренция.

"На чемпионат мира в Дубае подтвердили участие представители 120 стран. Кроме того, установлен высокий призовой фонд - для чемпионов мира предусмотрено около 300 тысяч долларов США. Поэтому ожидаются напряженные и сложные бои", - добавил советник президента Федерации.

Он также отметил, что для некоторых молодых боксеров это будет первый опыт участия в мировом первенстве, среди них есть спортсмены 19–20 лет.

"Главная цель - чтобы молодые спортсмены получили опыт на международной арене и стали увереннее в себе. Уверен, что от них можно ожидать хороших результатов", - подчеркнул Гусейнов.

После окончания чемпионата мира и проведения в январе республиканского первенства сборная приступит к подготовке к Олимпиаде в Лос-Анджелесе по специальной программе.

İdman.Biz

