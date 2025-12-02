Субхан Мамедов: "Верю, что смогу повторить этот результат на чемпионате мира"

Азербайджанский боксер Субхан Мамедов, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы среди спортсменов до 23 лет в Будапеште (Венгрия), уверен, что повторит этот успех на соревнованиях среди взрослых.

Чемпион Европы в весовой категории до 50 кг поделился впечатлениями о турнире.

"Это был мой первый чемпионат Европы. Перед поездкой я пообещал, что стану чемпионом, и сдержал свое слово, завоевав золотую медаль. Я вернулся на родину как европейский чемпион. Впереди нас ждет чемпионат мира, и я верю, что смогу повторить этот результат на мировом первенстве", - заявил Мамедов в интервью агентству Report.

Отметим, что чемпионат мира среди взрослых пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). Субхан Мамедов выступит в весовой категории до 48 кг.

